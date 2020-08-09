СЖР потребовал от Минска объяснить задержание российских журналистов

Также в СЖР просят назвать местонахождение журналистов.

«Союз журналистов России считает, что задержание российских журналистов очевидно нарушает права на свободу слова и свободу распространения информации. СЖР требует от властей Белоруссии немедленного освобождения наших коллег», — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что пока официально не известно о претензиях силовиков в адрес сотрудников телеканала.

В Белоруссии 9 августа проходят выборы президента. По состоянию на 14:00 явка на выборы составила 65,19%.

В этот же день в Минске задержали корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского, оператора Николая Антипова. Люди в гражданской одежде и защитных масках сначала положили их на асфальт, а потом увезли в неизвестном направлении, напомнило ИА НСН.

У журналистов не было аккредитации для работы на выборах, хотя все документы для нее они подали в срок. Об этом рассказал главный редактор телеканала Тихон Дзядко, сообщил «Интерфакс». СМИ запрашивали аккредитацию еще 15 июня.