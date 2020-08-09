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    09 августа 2020, 14:44

    Журналистов российского телеканала задержали в Белоруссии

    Алена Макаренко

    Корреспондентов и оператора российского телеканала «Дождь» задержали на улице Интернациональная в Минске в день выборов президента Белоруссии. Об этом сообщили на сайте СМИ.
    Журналистов российского телеканала задержали в Белоруссии

    Задержаны корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, оператор Николай Антипов. Люди в гражданской одежде и защитных масках сначала положили их на асфальт, зафиксировали руки за спиной, а потом увезли в неизвестном направлении.

    Журналистов «Дождя» задержали после разговора с Марией Колесниковой — представителем штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратницей участницы избирательной гонки Светланы Тихановской.

    Официального комментария от МВД Белоруссии пока нет.

    Явка на выборы президента Белоруссии превысила 54%. А значит, они признаны состоявшимися. Такого показателя явка достигла к 12:00 по московскому времени, написало ИА НСН.

    Свой голос за одного из кандидатов уже отдал и действующий глава республики Александр Лукашенко.

    Выборы президента начались в Белоруссии утром 9 августа. Для граждан открыты 5767 избирательных участков, из которых 44 организованы за рубежом. Досрочные выборы проходили в течение предыдущих пяти дней.

    Лукашенко заверил, что после выборов в стране не будет хаоса и гражданской войны.

    Новости SMI.FM