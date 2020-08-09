Журналистов российского телеканала задержали в Белоруссии

Задержаны корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, оператор Николай Антипов. Люди в гражданской одежде и защитных масках сначала положили их на асфальт, зафиксировали руки за спиной, а потом увезли в неизвестном направлении.

Журналистов «Дождя» задержали после разговора с Марией Колесниковой — представителем штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратницей участницы избирательной гонки Светланы Тихановской.

Официального комментария от МВД Белоруссии пока нет.

Явка на выборы президента Белоруссии превысила 54%. А значит, они признаны состоявшимися. Такого показателя явка достигла к 12:00 по московскому времени, написало ИА НСН.

Свой голос за одного из кандидатов уже отдал и действующий глава республики Александр Лукашенко.

Выборы президента начались в Белоруссии утром 9 августа. Для граждан открыты 5767 избирательных участков, из которых 44 организованы за рубежом. Досрочные выборы проходили в течение предыдущих пяти дней.

Лукашенко заверил, что после выборов в стране не будет хаоса и гражданской войны.