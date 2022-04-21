Все поставленные ВСУ боеприпасы из США и НАТО будут уничтожены ВС РФ на законных основаниях. Об этом заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев. Его слова опубликовало РИА «Новости».

«Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, вооруженные силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей», — сказал он.

Запад регулярно поставляет оружие Украине. ВСУ получают боеприпасы от европейских стран, Англии и США. Технические характеристики этого вооружения вызывают вопросы. Например, Великобритания отказалась поставлять Украине новейшую технику. Представители английского МИД сослались на то, что ВСУ лучше и быстрее освоят отремонтированное вооружение советских времен.

С похожим заявлением недавно выступили власти ФРГ. Они отказались напрямую поставлять новую бронетехнику Украине. Передовое оружие Германия планирует поставлять в страны Восточной Европы, а тех в свою очередь обяжут передавать Украине танки времен СССР.