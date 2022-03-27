Английский МИД: Украине не помогут британские танки

Англия отказалась поставлять ВСУ танки. Это не спасет текущее положение украинской армии, сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он отметил, что необходимо искать другие способы противостоять России. Поставка танков, по его словам, «не сработает». Заявление Уоллеса опубликовала британская газета Mail on Sunday.

«Чем больше у вас совершенствуются системы вооружений, тем больше обучения вам требуется, чтобы их использовать. Вот почему основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам обновить или найти российское, или советское оборудование, которое уже имеется в их инвентаре», — заявил глава английского МИД.

Великобритания и без танков поддерживает Украину сильнее всех остальных стран, отметил он. В частности, ВСУ уже обеспечена британскими переносными зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Starstreak. По словам Уоллеса, боекомплекты уже готовы к развертыванию на Украине. Также он отметил, что несколько представителей украинских войск уже прошли обучение по применению ЗРК.