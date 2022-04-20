Германия придумала новую схему поставок бронетехники Украине

ФРГ направит новейшую бронетехнику не на Украину, а в страны Восточной Европы. Те в свою очередь должны будут поставить в Незалежную старые танки времен СССР, написало издание Bloomberg со ссылкой на источник в европейских властях.

Правительство Германии подчеркнуло, что именно советской бронетехникой в ВСУ управляют лучше всего. Ранее с таким же заявлением выступало Минобороны Великобритании. Соответствующее заявление главы британского ведомства Бена Уоллеса опубликовало РИА ФАН.

Также источник Bloomberg сказал, что в НАТО пока не определились с логистикой поставок вооружения для ВСУ. Неизвестно, какие именно страны будут отправлять боеприпасы на Украину, на каких условиях.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже выступал с заявлением о том, что НАТО не планирует напрямую участвовать в конфликте России и Незалежной. По его словам, Альянс продолжит снабжать Украину оружием и оказывать ей «масштабную поддержку» но не будет становиться третьей стороной конфликта.