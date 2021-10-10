МИД РФ: подозреваемые в краже дипломаты США, вероятно, покинули Россию

Сотрудники посольства США в России, которых подозревают в краже, вероятно, больше не находятся в стране. Они должны были лишиться иммунитета либо уехать за границу — такое решение предложили американской стороне в ведомстве.

Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она напомнила, что США предложили два варианта развития событий. Америка могла снять с подозреваемых иммунитет, чтобы их могли привлечь к ответственности, либо дипломаты должны были немедленно покинуть страну.

«Насколько я понимаю, они воспользовались вторым вариантом», — предположила Захарова.

Она подчеркнула, что подозреваемые так и не вернули похищенный рюкзак владельцу. Речь идет о краже, которая произошла в сентябре в одном из столичных баров. Детский психолог Дмитрий Корнилов рассказал, что отошел от своих вещей на несколько минут, а когда вернулся, не нашел рюкзак на своем месте — он лежал под барной стойкой.

Правоохранители выяснили, что рюкзак забрали трое молодых людей, которые затем принесли его на территорию американского посольства в России. В МВД подчеркнули, что подозреваемыми оказались военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. Они занимали административно-технические должности в посольстве.