Стали известны подробности кражи рюкзака морпехами из посольства США. Видео

Трое морпехов из числа сотрудников посольства США в Москве украли в одном из столичных кафе рюкзак посетителя. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Пострадавший рассказал, как это произошло.

Начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин уточнил для РИА «Новости», что после случившегося возбудили уголовное дело о краже.

«В результате установлены трое подозреваемых в совершении этого противоправного деяния. Ими оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве, военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет», — подчеркнул он.

В распоряжении главка МВД есть видеозапись того, как американцы уходят из кафе с украденной вещью.

Морпехи обокрали Дмитрия Корнилова. Он работает детским психологом и пришел в кафе, чтобы расслабиться после трудного дня. Рюкзак с наличными, документами и техникой оставил под барной стойкой.

«Уже собирался ехать домой, отлучился буквально на пять минут, прихожу — рюкзака нет. Попытался его найти самостоятельно, ничего не получилось», — сказал Корнилов РИА «Новости».

Администрация бара не разрешила мужчине посмотреть записи камер видеонаблюдения. Поэтому он вызвал полицию. Оперативники приехали быстро, взяли показания и начали искать потенциальных злоумышленников. Корнилов считает, что морпехи не планировали похищение его рюкзака.

Американцам, предположил источник «Интерфакса», может грозить срок до пяти лет. Но, скорее всего, они уедут из России. Возможно, предварительно возместив Корнилову ущерб.

Посольство США в Москве официальных комментариев по этому случаю пока не предоставило.

Полицейские направили в американскую дипмиссию ноту с требованием снять с подозреваемых дипломатическую неприкосновенность.