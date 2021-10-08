Дипломатов США заподозрили в краже вещей у россиянина

Министерство иностранных дел России направило в посольство США ноту с просьбой о снятии дипломатического иммунитета с трех сотрудников дипмиссии, подозреваемых в краже. Об этом написало РИА «Новости».

Российский МИД предупредил, что если американская сторона откажется снять иммунитет с сотрудников посольства, то им придется незамедлительно покинуть страну.

Три дипломата США подозреваются в краже личных вещей у россиянина, уточнили в дипведомстве. Снятие иммунитета необходимо для привлечения их к уголовной ответственности.

Американские сенаторы ранее обратились к президенту США Джо Байдену, предложив выслать из страны 300 российских дипломатов, если Россия откажется расширить штат посольства в Москве. В МИД РФ в ответ напомнили, что такого количества дипломатов в Вашингтоне нет, предположив, что в Конгрессе также могли включить в это число сотрудников, работающих в постпредстве при ООН. Сенаторов предупредили, что в случае закрытия диппредставительств РФ вся ответственность за это ляжет на них.