МИД РФ опубликовал черный список невъездных американцев

Российский МИД опубликовал санкционный список американцев, которым запрещен въезд в страну. В нем 963 гражданина США, в том числе бывшие и действующие чиновники, дипломаты, сенаторы и члены их семей. Перечень выложили на сайте МИД РФ.

Среди американцев, которым запрещено посещать Россию, оказался в том числе президент США Джо Байден и его сын Хантер.

В списке есть глава Госдепа Энтони Блинкен и его жена, глава Пентагона Ллойд Остин, директор ЦРУ Уильям Бернс, бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, а также ряд других бывших и действующих официальных лиц, советников, глав ведомств, компаний и центров, бывших послов, военных в отставке, демократов и республиканцев, обычных американцев.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что жителям недружественных стран ограничат въезд в Россию. Перечень таких стран правительство РФ утвердило в начале марта, в него вошли 48 государств и территорий, в том числе все страны ЕС, Украина, США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Тайвань, Норвегия.