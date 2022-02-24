МИД назвал враньем слова Запада об отказе России от переговоров

Рассказы Запада о том, что Москва ведет себя агрессивно и не садится за стол переговоров, — «это вранье абсолютное, Россия действует последовательно», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 24».

По словам Захаровой, именно западные страны «закрыли все опции для переговорного процесса» с РФ. Как раз об этом западные страны «почему-то забывают, когда начинают обвинять нас во всех грехах, как они это делают из года в год».

Захарова подчеркнула, что «безбожно врут» и те, кто утверждает, что сегодня началась война. Наоборот, по ее мнению, спецоперация знаменует не начало, а завершение войны, предотвращение катастрофического сценария ее развития.

«Война идет уже восемь лет, и восемь лет Россия предпринимала все возможные усилия — политические, дипломатические — для того, чтобы ее остановить и тем более не дать ей возможность перерасти в нечто более глобальное», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что Россия будет отвечать на санкции со стороны Запада «так, как того потребует ситуация».

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что в планы страны не входит оккупация украинских территорий. Минобороны сообщило, что авиация Вооруженных сил Украины, а также военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы выводятся из строя высокоточными средствами поражения. При этом российские Вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает.

Евросоюз пообещал ввести санкции против стратегических секторов экономики РФ, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам.

Ранее о влиянии возможных новых санкций на цены в России рассказали независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов и директор агентства «Рыбсеть» Полина Кирова.