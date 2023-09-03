Власть 03 сентября 2023, 09:56 Медведев жестко ответил на претензии Японии к поездкам на Курилы Медведев заявил, что власти России волнуют лишь чувства населения страны РИА «Новости»

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Власти России заботят исключительно чувства собственного населения, а не любого другого народа. Об этом на совещании в Южно-Сахалинске заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Таким образом политик ответил на озабоченность властей Японии поездками политического руководства государства на Курилы.

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«Здесь, на Сахалинской земле, специально говорю про это. Чтобы нас еще раз услышали те, кто отслеживает поездки руководства страны по России и высказывает какие-то озабоченности. Они должны помнить, что нас волнуют лишь чувства нашего населения», — сказал он.

Ранее Медведев раскритиковал Японию за милитаризацию страны. Он призвал ее вспомнить и признать итоги Второй мировой войны.

«При поддержке своих американских кураторов японские власти вновь начали закупать иностранное вооружение. Но им нужно помнить итоги Второй мировой войны, чтобы не разжечь третью», — заявил зампред Совбеза.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что России необходимо сохранить дипломатические связи с Японией, потому что страна является соседом государства.