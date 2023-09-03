Мир 03 сентября 2023, 08:20 Медведев призвал Японию признать итоги Второй мировой войны Медведев: Японии нужно признать итоги Второй мировой войны Unsplash

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Властям Японии необходимо в полном объеме признать итоги Второй мировой войны и остановить нынешнюю милитаризацию страны. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, его слова привел ТАСС.

«Японии нужно извлечь определенный урок из истории и признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, чтобы не загорелся пожар третьей. Во благо своего народа им необходимо отказаться от милитаристских планов», — сказал он на мероприятии в Южно-Сахалинске в честь отмечаемого 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией.

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Медведев отметил, что японские власти при поддержке кураторов из США начали активно закупать иностранное вооружение и расширять военную инфраструктуру.

«Япония старается оправдать военные преступления и переписать историю, а также оказать поддержку очередному режиму нацистов. Теперь, к сожалению, на Украине. Все эти факты в России вызывают решительное осуждение», — добавил политик.

Глава МИД Сергей Лавров ранее призвал сохранить дипломатические отношения с Японией. Он напомнил, что страна является соседом России и подчеркнул готовность к диалогу.