Власть 01 сентября 2023, 12:04 Россия будет и дальше готова к диалогу с Японией — Лавров Глава МИД Лавров: дипломатические отношения России и Японии надо сохранить Unsplash

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Россия хочет сохранить дипломатические отношения с Японией и готова к диалогу с ней. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, написал ТАСС.

«Это все равно наш сосед. В любом случае у нас есть и, я надеюсь, сохранятся дипломатические отношения. По крайней мере, мы — за это, мы открыты к диалогу», — сказал он во время выступления в МГИМО перед студентами и преподавательским составом.

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Глава МИД России также высказал мнение, что российская спецоперация на Украине послужила большим толчком для создания многополярного мира. По его словам, такие изменения уже назрели в обществе.

Лавров считает, что западные страны подрывают своими действиями институты глобального управления. Привлекательность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС в то же время возрастает.