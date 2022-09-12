Медведев заверил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты | 360°

Важное 12 сентября 2022, 00:28 Поделиться Telegram

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Viber Медведев заверил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты Зампредседателя Совбеза Медведев: все цели СВО на Украине будут достигнуты РИА «Новости»

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Все цели спецоперации на Украине, поставленные Верховным главнокомандующим, будут достигнуты. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик провел совещание с региональными властями по видеоконференцсвязи.

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«Продолжается специальная <…> операция. Все те цели, которые были поставлены президентом нашей страны, Верховным главнокомандующим, они в ходе этой операции будут достигнуты», — заявил Медведев.

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Зампред Совбеза отметил, что та поддержка, которую партия «Единая Россия» получила в ходе выборов, «является лучшей гарантией того, что мы все сделаем так, как необходимо».

В России завершилось голосование на выборах всех уровней. Счетчики в Информцентре переключаются в режим «Предварительные итоги голосования».

Спецоперация России на Украине удерживает мир от третьей мировой войны. Политика России, считает Медведев, направлена на недопущение апокалипсиса.

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