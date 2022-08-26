Медведев заявил, что спецоперация на Украине спасает мир от апокалипсиса

Спецоперация России на Украине удерживает мир от третьей мировой войны. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу LCI напомнил об апокалипсисе, речь о котором шла в Откровении Иоанна Богослова.

Журналист поинтересовался у российского политика, началась ли на планете третья мировая война. Медведев отметил, что ситуация остается под контролем, несмотря на многочисленные локальные конфликты.

«Если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса: „И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь“ — ну вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис еще не наступил и, надеюсь, не наступит», — пояснил зампред Совбеза РФ.

По его словам, политика России направлена на то, чтобы не допустить третью мировую войну. И спецоперация ВС РФ на Украине служит этой цели, подытожил Медведев.

Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что РФ применит ядерное оружие только при определенных условиях. Они указаны в «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания».