Власть 19 февраля 2024, 23:47 Медведев заявил, что Россия борется за земли, которые у нее пытались забрать Медведев: Россия сражается за земли, которые у нее пытались отнять РИА «Новости»

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Россия сейчас проживает особенный период и защищает свои земли, которые веками находились в ее составе, но их пытались отнять. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с военными в Чечне.

«Мы защищаем нашу страну, наших людей, территории, которые являются интегральной частью нашего государства, которые были в составе нашего государства на протяжении веков и которые у нас попытались отнять», — сказал он.

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Ранее стало известно, что Медведев передал военкомату из Чечни 10 автомобилей «Нива». Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, зампред Совбеза выполнил благородную миссию, автомобили были «жизненно необходимы».

Медведев прибыл в Чечню днем 19 февраля. Он прилетел в Грозный, там его встретил Кадыров. Потом зампред заявил, что не сомневается в успешном завершении спецоперации.