Спецоперация 19 февраля 2024, 16:58 Медведев выразил уверенность в скором успешном окончании СВО Зампред СБ Медведев: СВО скоро завершится победой России РИА «Новости»

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Россию уже скоро ждет победа в спецоперации. Уверенность в этом выразил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев во время встречи с чеченскими военными командирами.

«Ваш жизненный путь, то, что вы сделали для страны, для республики, для ваших семей, — это и есть вклад в нашу общую победу. Я уверен, она скоро придет», — процитировало политика РИА «Новости».

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Он уточнил, что победа станет результатом боевой работы, которую ведут как чеченские командиры, так и их боевые товарищи и, «по сути, вся страна».

Дмитрий Медведев посетил Чечню. В Грозном его встретил глава республики Рамзан Кадыров. Медведев намеревался посетить Университет спецназа и пообщаться с добровольцами и командирами.

Ранее американские СМИ заявили, что у России есть экономические возможности для продолжения спецоперации. Отмечалось, что экономика РФ практически не пострадала даже из-за санкций, во многом благодаря своевременным правительственным мерам.