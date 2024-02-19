Власть 19 февраля 2024, 20:10 Медведев передал военкомату из Чечни несколько внедорожников Медведев передал 10 автомобилей «Нива» военкомату в Чечне РИА «Новости»

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев передал военкомату из Чечни 10 автомобилей «Нива». Видеозапись опубликовал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

«Дмитрий Анатольевич Медведев посетил военный комиссариат Чеченской Республики и выполнил благородную миссию», — написал глава региона.

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Зампред Совбеза встретился с военными и передал им «Нивы». В ответ ему сказали, что автомобили были «жизненно необходимы».

Медведев посетил Чечню днем 19 февраля. Он прилетел в Грозный, где его встретил Рамзан Кадыров. Позже зампред Совбеза заявил, что не сомневается в успешном завершении спецоперации. По его словам, в результате боевой работы, в которой заняты и чеченские командиры, и их товарищи, наступит победа в СВО.