Власть 26 мая 2023, 11:36 Медведев указал на невозможность переговоров с Украиной при власти Зеленского Медведев: переговоры России и Украины невозможны, пока есть киевский режим и Зеленский РИА «Новости»

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Россия не может вести переговоры с Украиной, пока у власти в этой стране находятся киевский режим и президент Владимир Зеленский. Об этом заявил журналистам зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во Вьетнаме, его слова привел ТАСС.

«Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны», — указал Медведев.

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По мнению замглавы Совбеза, рано или поздно России и Украине придется договариваться, поскольку все конфликты неизбежно завершаются переговорами. Однако для РФ ситуация в этом вопросе не поменяется, пока у власти на Украине остаются те же люди, подытожил Медведев.

Зампредседателя Совета безопасности также высказался о мирных планах по урегулированию кризиса, предложенных несколькими странами. По словам Медведева, все эти инициативы необходимо изучать.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Украина потерпела фиаско в конфликте. Специалист призвал Зеленского добиваться мирных переговоров с Россией.