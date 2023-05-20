Мир 20 мая 2023, 11:41 Украина проиграла. Американский экономист призвал Зеленского добиваться переговоров Американский экономист Сакс назвал Украину проигравшей и призвал первой начать переговоры Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Украина как главный проигравший участник конфликта должна отказаться от притязаний на вступление в НАТО и первой предложить России мирные переговоры. Американский экономист Джеффри Сакс сказал об этом в интервью сайту Mysl Polska.

По его мнению, Украина никогда не вступит в НАТО, несмотря на поддержку его генсека Йенса Столтенберга, Великобритании и неоконсерваторов США. Именно ее стремление в альянс и нарушение Минских соглашений Джеффри Сакс назвал причиной вооруженного конфликта.

Реклама

«Мирный план Зеленского — это не настоящий мирный план. <…> Украина, безусловно, больше всех потерпела фиаско. Поэтому украинские лидеры должны первыми добиваться заключения мирного соглашения», — сказал экономист.

Он перечислил шесть принципов, на которых удастся обеспечить мирное решение проблемы. Украине и Грузии, по мнению Джеффри Сакса, следует отказаться от притязаний на членство в НАТО, а сам альянс должен серьезно ограничить вооружение киевского режима.

Украина обязана объявить о своем нейтральном статусе и по примеру Австрии вступить на таких условиях в Евросоюз. Санкции с России, по мнению экономиста, нужно снять и возобновить торговлю. Гарантами заключения мирного соглашения он предложил сделать Совет Безопасности ООН и такие страны, как Германия, Бразилия, Турция, Венгрия.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что нет смысла проводить с Украиной переговоры на равных, так как ей управляют извне. Единственным настоящим оппонентом он назвал США.