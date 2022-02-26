Медведев: «Санкции ничего не изменят»

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал, могут ли изменить санкции текущую ситуацию. По его словам, президент России Владимир Путин планирует провести военную операцию в полном объеме.

Об этом Медведев написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Санкции ничего не изменят, операция по защите Донбасса будет проведена в полном объеме», — заявил он на свое

Также Медведев заявил, что санкции — это миф, а ему «глубоко безразличны» ограничения. Кроме того, по его мнению, это может стать поводом заново пересмотреть отношения со странами, которые их ввели.

24 февраля в 05:30 утра президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Он уточнил, что оккупация украинских территорий не планируется.

Евросоюз ввел санкции против Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и других представителей России.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уточнил, что ограничения коснутся заморозки их активов за границей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие санкции не нанесут никому вреда.