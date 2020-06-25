Дмитрий Медведев на избирательном участке заявил, что Россия должна оставаться президентской республикой. Однако поправки в Конституцию расширят возможности парламента при формировании Кабмина, а это общий принцип демократических государств.

«Это (расширение полномочий Госдумы при формировании правительства — прим. ред.), на мой взгляд, как раз и есть такое дополнительное развитие принципа разделения властей, который является общим принципом функционирования демократических государств», — приводит РИА «Новости» слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Такое заявление Медведев сделал на избирательном участке в гимназии №1448 в Москве, куда пришел проголосовать по поправкам в Конституцию. Он уточнил, что при всех возможных изменениях Россия должна оставаться президентской республикой, потому что «это необходимо для ее существования».

25 июня началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Избирательные участки уже открылись по всей стране. Выразить свое мнение по изменениям в основной закон страны россияне смогут до 1 июля включительно. «360» рассказывает о главных событиях первого дня голосования в режиме онлайн.