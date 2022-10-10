Медведев рассказал о прямом ответе на теракт Украины на Крымском мосту | 360°

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Медведев рассказал о прямом ответе на теракт Украины на Крымском мосту

Зампред Совбеза Медведев: ответом на теракт может быть только уничтожение террористов

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Россия обязана отреагировать на теракт Украины на Крымском мосту, и ответом может быть только «прямое уничтожение террористов». Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в письменном интервью журналистке Надане Фридрихсон, который она опубликовала в Telegram-канале.

«Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов», — заявил Медведев и добавил, что именно этого ждут граждане России.

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Зампред отметил, что заказчик и исполнитель теракта известен — это «несостоявшееся государство Украина».

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«Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом», — приводит автор слова Медведева.

Российский президент Владимир Путин назвал взрыв на мосту терактом, направленным против критически важной гражданской инфраструктуры.

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России. Он посоветовал психиатрам сделать украинскому лидеру «превентивную трепанацию черепа», пока он не натворил больших бед.

Дмитрий Медведев

Терроризм

Взрыв на Крымском мосту

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