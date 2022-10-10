Медведев рассказал о прямом ответе на теракт Украины на Крымском мосту | 360°

Власть 10 октября 2022, 00:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Медведев рассказал о прямом ответе на теракт Украины на Крымском мосту Зампред Совбеза Медведев: ответом на теракт может быть только уничтожение террористов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия обязана отреагировать на теракт Украины на Крымском мосту, и ответом может быть только «прямое уничтожение террористов». Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в письменном интервью журналистке Надане Фридрихсон, который она опубликовала в Telegram-канале.

«Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов», — заявил Медведев и добавил, что именно этого ждут граждане России.

Реклама

Зампред отметил, что заказчик и исполнитель теракта известен — это «несостоявшееся государство Украина».

Реклама

«Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом», — приводит автор слова Медведева.

Российский президент Владимир Путин назвал взрыв на мосту терактом, направленным против критически важной гражданской инфраструктуры.

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России. Он посоветовал психиатрам сделать украинскому лидеру «превентивную трепанацию черепа», пока он не натворил больших бед.

0 0 0 0 0 0