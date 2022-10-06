Медведев призвал психиатров сделать Зеленскому превентивную трепанацию черепа | 360°

Власть 06 октября 2022, 21:34 Поделиться Telegram

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Viber Медведев призвал психиатров сделать Зеленскому превентивную трепанацию черепа Зампред Совбеза РФ Медведев: Зеленскому нужно сделать превентивную трепанацию черепа РИА «Новости»

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости превентивного ядерного удара по России вызвали реакцию во всем мире. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на призыв украинского главы, назвав его идиотом и призвав остановить его, пока не случилось большей беды.

«Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных», — написал Медведев в Telegram-канале.

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Ранее украинский президент призвал нанести по России предупреждающий ядерный удар. Он заявил, что такие превентивные меры необходимы, чтобы показать Москве последствия применения ею ядерного оружия.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал все страны мира обратить внимание на слова Зеленского. США, Великобритания фактически руководят Киевом, поэтому должны нести ответственность за слова Зеленского, подчеркнул представитель Кремля.

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