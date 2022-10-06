Медведев призвал психиатров сделать Зеленскому превентивную трепанацию черепа | 360°

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Медведев призвал психиатров сделать Зеленскому превентивную трепанацию черепа

Зампред Совбеза РФ Медведев: Зеленскому нужно сделать превентивную трепанацию черепа

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости превентивного ядерного удара по России вызвали реакцию во всем мире. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на призыв украинского главы, назвав его идиотом и призвав остановить его, пока не случилось большей беды.

«Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных», — написал Медведев в Telegram-канале.

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Ранее украинский президент призвал нанести по России предупреждающий ядерный удар. Он заявил, что такие превентивные меры необходимы, чтобы показать Москве последствия применения ею ядерного оружия.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал все страны мира обратить внимание на слова Зеленского. США, Великобритания фактически руководят Киевом, поэтому должны нести ответственность за слова Зеленского, подчеркнул представитель Кремля.

Ядерное оружие

Владимир Зеленский

Дмитрий Медведев

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