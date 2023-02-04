04 февраля 2023, 11:33
Медведев предупредил Украину о жестком ответе в случае удара по Крыму
Зампред СБ Медведев: Россия нанесет удары возмездия в случае атаки Украины по Крыму
Российские военные не станут вести переговоров в случае атаки Украины по Крыму, а начнет наносить удары возмездия по всей подконтрольной Киеву территории. Об этом в интервью журналистке Надане Фридрихсон заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Беседу она опубликовала в своем Telegram-канале.
«В этом случае атаки по Крыму будут только удары возмездия, а не переговоры. Вся оставшаяся под властью Киева Украина запылает», — заявил Медведев.
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Зампред Совбеза предупредил, что ответ России на атаки по Крыму или любым другим российским регионам станет убедительным и жестким.
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«Президент России уже все сказал, что наш ответ может любым. У нас никаких ограничений, Россия готова применить все виды вооружений, в соответствии с нашими доктринальными документами», — добавил зампред Совбеза.
Президент Владимир Путин, комментируя скорое получение Украиной иностранных танков, заявил, что России есть чем ответить на это. Главной задачей властей он назвал сохранение страны.
Дмитрий Медведев
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