Важное 04 февраля 2023, 11:33 Медведев предупредил Украину о жестком ответе в случае удара по Крыму Зампред СБ Медведев: Россия нанесет удары возмездия в случае атаки Украины по Крыму РИА «Новости»

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Российские военные не станут вести переговоров в случае атаки Украины по Крыму, а начнет наносить удары возмездия по всей подконтрольной Киеву территории. Об этом в интервью журналистке Надане Фридрихсон заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Беседу она опубликовала в своем Telegram-канале.

«В этом случае атаки по Крыму будут только удары возмездия, а не переговоры. Вся оставшаяся под властью Киева Украина запылает», — заявил Медведев.

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Зампред Совбеза предупредил, что ответ России на атаки по Крыму или любым другим российским регионам станет убедительным и жестким.

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«Президент России уже все сказал, что наш ответ может любым. У нас никаких ограничений, Россия готова применить все виды вооружений, в соответствии с нашими доктринальными документами», — добавил зампред Совбеза.

Президент Владимир Путин, комментируя скорое получение Украиной иностранных танков, заявил, что России есть чем ответить на это. Главной задачей властей он назвал сохранение страны.