Важное 02 февраля 2023, 20:03 Путин назвал главную задачу для России Президент Путин: главной задачей является сохранение России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Главной задачей сейчас является сохранение России и создание условий для ее развития. Об этом на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций Волгограда заявил президент России Владимир Путин.

«Задача будет решена», — отметил он.

Реклама

Также Путин указал, что в стране «нужно создать условия для ее поступательного развития, для ее укрепления». При этом одной из составляющих работ для достижения общей цели является «сохранение исторической памяти», заключил президент.

В ходе встречи Владимир Путин отметил, что все принимающие участие в специальной военной операции выполняют тяжелую работу. Поэтому уже сейчас они считаются героями и останутся ими в будущем. Глава государства указал на важность сбора информации о том, в каких боях они участвуют, как защищают интересы России.