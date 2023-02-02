Власть 02 февраля 2023, 21:25 «Нам есть чем ответить». Путин — о поставке танков Украине Путин: России есть чем ответить на поставки танков Украине Википедия

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Президент России Владимир Путин заявил, что стране есть чем ответить на поставки западных танков Украине. Об этом он сказал на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций Волгограда.

«Нам есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится», — отметил глава государства.

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Он добавил, что тех, кто ведет против России необъявленную войну, ждет жесткий ответ. Путин подчеркнул, что к границам этих стран российская сторона свои танки не отправляет. Позже слова президента пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции», — подчеркнул он.

Как заявлял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, Запад не усвоил урок разгрома фашистской Германии под Сталинградом. По его мнению, поставляемые украинским войскам танки Leopard ждет та же участь, что и Tiger 80 лет назад.