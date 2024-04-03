Власть 03 апреля 2024, 01:20 Медведев предложил «крошить» украинских лидеров, как Бандеру Медведев призвал ликвидировать украинских националистов, как Бандеру РИА «Новости»

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Причастных к теракту в «Крокусе» нужно «крошить», как это сделало Министерство госбезопасности СССР после Великой Отечественной войны. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Что делать? Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делал МГБ СССР после войны. А лидеров — ликвидировать при удобном случае. Как Коновальца и Бандеру. В Киеве или в другом подходящем месте», — написал он.

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Также Медведев назвал Украину террористическим государством, которое свободно убивает своих граждан. Если появятся доказательства причастности украинской стороны к теракту в Подмосковье, то киевский режим не будут судить в МУСе, так как «своих не судят», считает политик. Пробить подобное решение в Организации Объединенных Наций невозможно из-за «русофобского консенсуса».

Ранее Медведев заявил, что всех причастных к теракту в Красногорске необходимо покарать. Он выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, которые быстро поймали подозреваемых в нападении.