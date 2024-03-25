25 марта 2024, 14:49
Медведев заявил о важности правосудия для причастных к теракту
Медведев: важно наказать всех причастных к теракту в Crocus City Hall
Всех причастных к гибели людей при теракте в Crocus City Hall в Красногорске необходимо покарать. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале.
Политик поблагодарил силовиков, которые оперативно задержали подозреваемых в нападении на зрителей в комплексе.
Реклама
«Их поймали. Молодцы все, кто ловил», — заметил он.
Медведев подчеркнул, что фигуранты уголовного дела будут наказаны. Однако гораздо важнее, чтобы суровое наказание понесли все причастные — «кто сочувствовал, кто помогал».
Ранее замглавы Совбеза заявил, что за каждого погибшего в Crocus City Hall отомстят.
Дмитрий Медведев
Стрельба в Crocus City Hall
Реклама
Реклама