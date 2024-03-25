Общество 25 марта 2024, 14:49 Медведев заявил о важности правосудия для причастных к теракту Медведев: важно наказать всех причастных к теракту в Crocus City Hall РИА «Новости»

Читать 360tv в

Всех причастных к гибели людей при теракте в Crocus City Hall в Красногорске необходимо покарать. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале.

Политик поблагодарил силовиков, которые оперативно задержали подозреваемых в нападении на зрителей в комплексе.

Реклама

«Их поймали. Молодцы все, кто ловил», — заметил он.

Медведев подчеркнул, что фигуранты уголовного дела будут наказаны. Однако гораздо важнее, чтобы суровое наказание понесли все причастные — «кто сочувствовал, кто помогал».

Ранее замглавы Совбеза заявил, что за каждого погибшего в Crocus City Hall отомстят.