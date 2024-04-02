Власть 02 апреля 2024, 21:33 Медведев обвинил Украину в убийстве собственных и чужих граждан Медведев: Украина свободно и без последствий убивает своих и чужих граждан РИА «Новости»

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Дискуссия о признании Украины террористическим государством на международном уровне вполне схоластическая, заявил в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Украина и так уже террористическое государство, которое свободно и без последствий убивает своих и чужих граждан.

Медведев отметил, что Украина убивает в городах, окопах и даже тюрьмах, и это очевидно даже «маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома».

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Даже при получении доказательств, что за терактом стояли украинские власти, их не станут судить в МУСе, так как «своих не судят». отметил политик.

«Пообсуждают на страницах интернета коверные импотенты в Нью-Йорке и прочий галактический мусор из умирающих газет. Пробить такое решение в ООН нереально из-за русофобского консенсуса и права вето англосаксов в Совбезе», — подчеркнул Медведев.

Политик отметил, что решить эту задачу можно уничтожением бандеровцев и их лидеров при любом удобном случае.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отменил статус «ограниченно годных» к службе в ВСУ. Ограниченно годных обязали в течение девяти месяцев пройти медкомиссию.