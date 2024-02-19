Власть 19 февраля 2024, 14:25 Медведев прибыл в Чечню Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прилетел в Грозный

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Чечню. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

«Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев прибыл в Грозный», — написал он.

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Глава Чечни опубликовал видео из аэропорта, куда прилетел Медведев. Кадыров лично встретил зампреда Совбеза. На взлетно-посадочной полосе они пожали друг другу руки и обнялись. В рамках рабочей поездки в Чечню политик посетит Университет спецназа. Также Дмитрий Медведев побеседует с добровольцами и командирами.

В республике зампред Совбеза проведет встречу с главами Северо-Кавказского федерального округа.