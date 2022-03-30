Медведев назвал топ-5 способов для Европы остаться без газа

Западные санкции и нежелание платить за российские энергоносители в рублях в итоге оставят Европу без газа. Политику иностранных государств высмеял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале он привел пять «лучших способов» того, как европейские страны лишат себя топлива.

«Заморозить „Северный поток“, заморозить активы Центрального Банка России, заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет», — написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ также напомнил об отказе приобретать рубли для платежей за газ по курсу валюты контракта и обысках в офисах «Газпрома» в Германии.

«Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!» — заключил Медведев.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с немецким канцлером Олафом Шольцем напомнил, что Россия решила перейти к оплате газа рублями в ответ на действия ЕС.

Пока что Запад отказывается соглашаться на такие условия. Последними протест выразили Австрия, Болгария и Великобритания.