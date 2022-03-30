Австрия отказалась платить за российский газ в рублях

Австрия не будет оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом заявил министр финансов страны Магнус Бруннер, написал ТАСС.

«Австрия поддерживает санкции и отказывается платить за поставки газа в рублях, так же как и другие европейские страны», — заявил он.

Министр подчеркнул, что ведомство внимательно следит за тем, как развивается ситуация на газовом рынке. По его словам, Австрии не грозят перебои в снабжении энергоносителей.

При этом Бруннер заявил, что ему неизвестно, как поступит австрийская нефтегазовая компания OMV с требованием России платить за поставки в рублях.

Ранее также об отказе оплачивать поставки российского газа в рублях заявили Болгария и Великобритания.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал, что властям европейских стран нужно перестать искать оправдания, почему они не могут платить за российский газ в рублях