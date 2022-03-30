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    30 марта 2022, 19:28

    Австрия отказалась платить за российский газ в рублях

    Глава Минфина Австрии Бруннер сообщил об отказе оплачивать российский газ в рублях

    Максим Зинкин

    Австрия не будет оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом заявил министр финансов страны Магнус Бруннер, написал ТАСС.

    Австрия отказалась платить за российский газ в рублях

    «Австрия поддерживает санкции и отказывается платить за поставки газа в рублях, так же как и другие европейские страны», — заявил он.

    Министр подчеркнул, что ведомство внимательно следит за тем, как развивается ситуация на газовом рынке. По его словам, Австрии не грозят перебои в снабжении энергоносителей.

    При этом Бруннер заявил, что ему неизвестно, как поступит австрийская нефтегазовая компания OMV с требованием России платить за поставки в рублях.

    Ранее также об отказе оплачивать поставки российского газа в рублях заявили Болгария и Великобритания.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал, что властям европейских стран нужно перестать искать оправдания, почему они не могут платить за российский газ в рублях