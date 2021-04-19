Матвиенко предложила более четко регулировать российское интернет-пространство

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила более четко регулировать интернет-пространство в России ради безопасности общества и государства. При этом она отметила, что у властей нет цели закрыться от всего мира.

В понедельник состоялось заседание научно-экспертного совета при председателе верхней палаты.

«Нужно понимать, что цели закрыться от всего мира или выстроить электронную стену у нас нет. Это абсолютно точно. Но в то же время мы считаем, пора говорить о более четком регулировании отношений в цифровой среде для обеспечения безопасности государства, общества и наших граждан», — передало РИА «Новости» ее слова.

По словам Матвиенко, цифровое пространство нередко становится площадкой для недобросовестной конкуренции, недружественных и вредительских действий. В частности, речь идет о распространении фейковой информации и попытках влияния на внутренние дела государств.

Последнее время киберпреступники начали похищать личные данные пользователей с помощью публичной сети Wi-Fi. Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян посоветовал пользователям в первую очередь не вводить пароли от онлайн-банков при подключении к публичному интернету.