Матвиенко предсказала России самый ранний выход из пандемии в мире

В случае ответственного подхода россиян к проведению вакцинации во всех регионах, в стране удастся достигнуть популяционного иммунитета раньше, чем во всем мире. Динамика роста желающих поставить прививку растет, поэтому Россия сможет отменить ковидные ограничения первой на планете.

Об этом в своей статье, опубликованной «Парламентской газетой», заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Есть все основания полагать, что от большинства ограничений мы сможем избавиться раньше многих государств, прежде других вступить в новое постковидное время. Я лично в этом уверена», —написала она.

Матвиенко привела статистические данные, которые говорят о росте желающих вакцинироваться. Россия уже сейчас входит в десятку лидеров по сделанным прививкам. Она добавила, что гордится тем, что первая в мире эффективная вакцина от коронавируса «Спутник-V» была разработана и запущена в гражданский оборот в России.

По данным оперштаба за 7 апреля, в России коронавирусом заразились 8294 человека — на 0,4% меньше, чем накануне. Выписались из больниц 9445 пациентов, умерли - 374.