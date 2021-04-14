Россиянам объяснили, как безопасно подключаться к публичному Wi-Fi

Киберпреступники начали похищать личные данные пользователей с помощью публичной сети Wi-Fi. Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян посоветовал пользователям в первую очередь не вводить пароли от онлайн-банков при подключении к публичному интернету.

Помимо этого, по его словам, полезно использовать программы со встроенным шифрованием трафика. Еще один вариант сделать подключение безопасным — использовать виртуальную частную сеть (VPN), сообщило радио Sputnik.

Казарян добавил, что большинство сервисов и так используют шифрованное соединение, но определенный риск все равно остается.

«Рекомендуется использовать VPN при работе с общественным Wi-Fi либо не вводить какую-то чувствительную информацию в какие-либо формы», — отметил специалист.

В последнее время российские пользователи стали реже игнорировать киберугрозы. Эксперты связывают это с тем, что во время пандемии активность интернет-мошенников возросла, а многим пришлось строже обычного соблюдать правила информационной безопасности во время работы дома.