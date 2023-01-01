01 января 2023, 19:55
Матвиенко передала избранному президенту Бразилии послание Путина
Председатель Совфеда Матвиенко передала президенту Бразилии да Силве послание от Путина
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся с визитом в Бразилиа, передала президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве письменное послание российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил ТАСС.
Она также сообщила бразильскому главе, что в России его ждут с визитом, как только позволит график.
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По словам Матвиенко, президент Бразилии подтвердил готовность возобновить российско-бразильские отношения во многих сферах.
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Ранее сообщалось, что Лула да Силва перед инаугурацией встретился с главами миссий России и Украины. В разговоре с Матвиенко он отметил, что Бразилия желает странам скорейшего достижения мира. Первому вице-премьеру Украины Юлии Свириденко президент сказал, что будет стоять за целостность наций и «говорить со всеми ради мира».
Матвиенко прибыла в страну 31 декабря как представитель России на инаугурации президента Бразилии.
Бразилия
Валентина Матвиенко
Владимир Путин
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