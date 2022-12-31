Мир 31 декабря 2022, 09:00 Валентина Матвиенко встретит Новый год в Бразилии Председатель Совета Федерации Матвиенко примет участие в инаугурации президента Бразилии

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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко 31 декабря прибыла с рабочим визитом в столицу Бразилии. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Матвиенко будет представлять Россию на торжественной церемонии инаугурации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая пройдет 1 января 2023 года.

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Кроме этого, спикер верхней палаты парламента проведет ряд двусторонних встреч. Вместе с ней в Бразилиа находятся заместитель председателя Совфеда Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов.

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Ранее президент России Владимир Путин лично по телефону поздравил победившего на выборах нового лидера Бразилии Лулу да Силва. Во время разговора главы двух государств договорились о развитии стратегического партнерства между Россией и Бразилией.

Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу на выборах с минимальным разрывом от оппонента, теперь уже бывшего президента Жаира Болсонару, 50,9% против 49,1%.