Мир 01 января 2023, 04:58 Избранный президент Бразилии накануне инаугурации встретился с главами делегаций России и Украины Президент Бразилии да Силва: Россия и Украина должны найти точки соприкосновения РИА «Новости»

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Избранный президент Бразилии Инасиу Лула да Силва перед инаугурацией побеседовал с главами миссий России и Украины и обозначил пожелание страны в урегулировании конфликта. Об этом глава государства написал в Twitter.

«Я встретился с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, главой российской делегации. Я выразил желание Бразилии о достижении мира, чтобы стороны скоро нашли точки соприкосновения для прекращения конфликта», — говорится в сообщении.

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Также Лула да Силва сообщил, что встретился с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко. Президент отметил, что будет защищать целостность наций и будет говорить со всеми ради мира.

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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко 31 декабря прибыла с рабочим визитом в столицу Бразилии. Она представляет страну на инаугурации президента Бразилии. Спикер верхней палаты парламента проведет ряд двусторонних встреч.

Лула да Силва одержал победу с минимальным отрывом во втором туре президентских выборов в Бразилии 30 октября. Российский президент Владимир Путин поздравил коллегу с победой.