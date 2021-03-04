Маткапитал в России предложили увеличивать с каждым ребенком

В Госдуме предложили увеличивать материнский капитал за каждого последующего ребенка. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Толстой.

«Материнский капитал должен быть прогрессивным — сейчас есть в этом направлении движение. Он должен увеличиваться за рождение каждого последующего ребенка, потому что семья, в которой рождаются дети, должна становиться богаче, а не беднее. У нас же сейчас ровно обратное происходит», — процитировал ТАСС Толстого.

Вице-спикер отметил, что многодетные семьи нуждаются в помощи не только материальной. Им нужны места в детском саду, период ухода за ребенком до трех лет должен входить в трудовой стаж.

«Государство должно поддерживать определенный уровень многодетных, который не является порогом бедности, то есть не по нижней границе, не по МРОТ считать, а все-таки по какой-то приемлемой планке», — отметил Толстой.

Ранее стало известно, что неиспользованные средства материнского капитала начнут переводить в накопительную часть пенсии. Правила для этой процедуры разработает Министерство труда и социальной политики.

В 2021 году материнский капитал проиндексировали на 3,7%. Сумма выплат за первого ребенка выросла до 483 882 рублей. За второго и последующих детей родители могут получить 639 432 рубля, если не получали выплат до этого. Если же выплаты были получены за первенца, то сумма маткапитала за второго составит 155,5 тысячи рублей.