Правила перевода маткапитала в накопительную пенсию разработает Минтруд

Неиспользованные средства материнского капитала начнут переводить в накопительную часть пенсии. Правила для этой процедуры разработает Министерство труда и социальной политики. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Документ предусматривает наделение Минтруда полномочиями разработать правила для направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Накануне Минтруд заявил, что средства материнского капитала можно направить на накопительную пенсию только по решению родителей.

По данным Пенсионного фонда России, к 2021 году более двух миллионов семей ни разу не воспользовались средствами материнского капитала.

В 2021 году материнский капитал проиндексировали на 3,7%. Сумма выплат за первого ребенка выросла до 483 882 рублей. За второго и последующих детей родители могут получить 639 432 рубля.