Минтруд разъяснил нововведение в использовании маткапитала

Распоряжаться материнским капиталом могут только родители. Новое постановление правительства касается порядка действий для тех, кто изменил свое решение по трате этих денег. Такое объяснение дала пресс-служба Минтруда России.

«Речь идет о тех случаях, когда мама сначала решила направить средства на накопительную часть пенсии, потом отозвала их, чтобы использовать по другим направлениям — например, на покупку жилья или образование ребенку, но не воспользовалась средствами по этим направлениям», — сообщили в ведомстве.

По данным Минтруда, постановление связано с принятым в этом году законом, который позволяет родителям гибко управлять средствами материнского капитала.

Ранее мать не могла снова использовать маткапитал на накопительную пенсию, если отзывала деньги на другие нужды, но ими не воспользовалась.

Ранее Кабмин принял проект постановления, по которому Минтруд может устанавливать правила использования непотраченной части материнского капитала. В министерстве допустили, что средства можно направить на пенсионные накопления.