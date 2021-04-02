Мантуров призвал не связывать задержание подчиненных с министерством

Задержание двух сотрудников министерства промышленности и торговли не свидетельствует о том, что в ведомстве есть много нарушений. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что Счетная палата, Казначейство и другие надзорные органы регулярно проводят проверки.

«Мы сами заинтересованы в первую очередь в том, чтобы работники были честными и соответствовали всем требованиям, которые предъявляются государственной службой. Если есть сомнения в правомерности действий — задача следствия установить истину и дать им оценку», — подчеркнул Мантуров.

По словам министра, если в ходе проверок обнаруживаются какие-то нарушения и они связаны с уголовными делами, то чиновники должны нести за это ответственность. Исключений для них быть не может.

Мантуров назвал аресты своих подчиненных показателем усиленного контроля государства, а не признаком повышенного внимания к министерству.

«Недавно губернатора одного из регионов задержали. Это контроль и надзор за работой и деятельностью исполнительной власти в целом», — подчеркнул он.

Весной 2020 года стало известно, что силовики заподозрили двух чиновников министерства в коррупции. Их задержали сотрудники ФСБ. В минувший четверг стало известно, что одним из фигурантов стал директор департамента металлургии и материалов Минпромторга Павел Серватинский. Сегодня Хамовнический суд Москвы арестовал его до 1 июня по обвинению в превышении должностных полномочий.