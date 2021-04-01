Минпромторг подтвердил следственные действия против одного из чиновников

Министерство промышленности и торговли России подтвердило, что в отношении директора департамента металлургии и материалов Павла Серватинского проводятся следственные действия. Ведомство оказывает содействие следственным органам.

«В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Министерство всегда оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию», — сообщили РИА «Новости» в министерстве.

В министерстве отметили, что госслужба, неважно от должности человека, несет в себе особую ответственность. К работе сотрудников госорганов всегда приковано пристальное внимание жителей страны и представителей правопорядка.

«Позиция министерства заключается в том, что сотрудники должны соответствовать этим требованиям и действовать строго в рамках закона. Случаи его нарушения будут разбираться с привлечением и во взаимодействии со правоохранительными органами», — указали в ведомстве.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявил о задержании Павла Серватинского. Его подозревают в превышении должностных полномочий.