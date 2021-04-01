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    01 апреля 2021, 13:41

    Минпромторг подтвердил следственные действия против одного из чиновников

    Екатерина Шамина

    Министерство промышленности и торговли России подтвердило, что в отношении директора департамента металлургии и материалов Павла Серватинского проводятся следственные действия. Ведомство оказывает содействие следственным органам.

    Минпромторг подтвердил следственные действия против одного из чиновников

    «В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Министерство всегда оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию», — сообщили РИА «Новости» в министерстве.

    В министерстве отметили, что госслужба, неважно от должности человека, несет в себе особую ответственность. К работе сотрудников госорганов всегда приковано пристальное внимание жителей страны и представителей правопорядка.

    «Позиция министерства заключается в том, что сотрудники должны соответствовать этим требованиям и действовать строго в рамках закона. Случаи его нарушения будут разбираться с привлечением и во взаимодействии со правоохранительными органами», — указали в ведомстве.

    Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявил о задержании Павла Серватинского. Его подозревают в превышении должностных полномочий.