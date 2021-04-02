СК попросил суд арестовать чиновника из Минпромторга

В Хамовнический суд Москвы поступило ходатайство СК об аресте директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серватинского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 286 УК РФ „Превышение должностных полномочий“, на срок до 1 июня 2021 года», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Ираклия Сохадзе. Обвиняемого уже привезли в суд.

Серватинского задержали 1 апреля. Министерство промышленности и торговли подтвердило, что в его отношении проводят следственные действия. Ведомство оказывает содействие органам.

Минпромторг исходит из особой ответственности государственных служащих и повышенного внимания к их работе со стороны россиян и органов правопорядка.