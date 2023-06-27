Власть 27 июня 2023, 16:11 Каналы связи с ЧВК «Вагнер» удалось установить с помощью России — Лукашенко Лукашенко: при посредничестве России удалось установить 3 канала связи с ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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К середине дня 24 июня при посредничестве России удалось установить три канала связи с частной военной компанией «Вагнер». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его процитировало агентство БелТА.

Глава республики обратился к президенту Владимиру Путину и спросил, как связаться с основателем ЧВК Евгением Пригожиным. Лукашенко попросил передать его телефон. Российский лидер предположил, что контакты основателя «Вагнера» скорее всего есть у ФСБ.

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«Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом[-на-Дону]», — отметил президент Белоруссии.

Также, по его словам, оппозиция в республике готовилась к реализации сценария вооруженного мятежа на фоне происходивших в России событий 24 июня. Они «засуетились», но им ничего не удалось, подчеркнул Лукашенко.

Он признался, что с болью наблюдал за напряженной обстановкой вокруг ЧВК «Вагнер». Многие белорусы восприняли попытку мятежа в России очень близко к сердцу, добавил президент страны.