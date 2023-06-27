Мир 27 июня 2023, 16:22 Лукашенко рассказал об «эйфории» Пригожина во время переговоров Президент Белоруссии Лукашенко: в переговорах с Пригожиным участвовал глава ФСБ Бортников Официальный сайт президент Республики Беларусь

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На начальном этапе переговоров с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным участвовал директор ФСБ Александр Бортников, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, важную роль в организации беседы сыграл замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, сообщило БелТА.

Во время вручения генеральских погон Лукашенко рассказал подробности переговоров с Пригожиным.

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«Кроме Евкурова на первом этапе и Бортникова, директора ФСБ, в этих переговорах никто не участвовал», — заявил белорусский лидер.

По его словам, основатель ЧВК мгновенно снял трубку и согласился переговорить с Лукашенко. Около получаса они общались исключительно «на матерном языке».

«Разговор — эйфория. У Евгения полная эйфория», — добавил президент.

Ранее Владимир Путин разрешил бойцам «Вагнера» остаться в ЧВК, но при условии переезда в Белоруссию. Александр Лукашенко отметил, что военные смогут поделиться опытом с представителями вооруженных сил республики. На Украине заявили, что пока не подтверждают факт строительства полевых лагерей для "вагнеровцев".