Власть 09 мая 2023, 18:27 Лукашенко пропустил завтрак в Кремле после парада Победы РБК: Лукашенко пропустил неформальную трапезу в Кремле после окончания парада Победы РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не присутствовал на неформальном завтраке лидеров СНГ в Кремле, которые приехали на парад Победы в Москву. Об этом сообщил РБК.

Авторы издания обратили внимание на фотографии и видео с совместного завтрака в Грановитой палате Кремля. Лукашенко на них не оказалось.

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Пресс-службы лидеров Белоруссии и России пока не давали официальных комментариев по этому поводу.

Отсутствие Лукашенко стало объектом внимания и журналиста Дмитрия Смирнова.

«Без Лукашенко: Путин и приехавшие на парад Победы лидеры на неофициальном обеде в Грановитой палате», — написал он в своем Telegram-канале.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву с рабочим визитом 8 мая. Помимо него, на параде Победы присутствовали президенты Казахстана, Туркмении, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Владимир Путин и лидеры стран СНГ, среди которых был Лукашенко, приняли участие в торжественном возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата. После этого в Кремле состоялся неформальный завтрак.