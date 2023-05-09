09 мая 2023, 11:07
Путин и лидеры стран СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Путин и лидеры стран СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин и приглашенные на торжественную церемонию в честь Дня Победы лидеры иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Торжественный парад Победы начался на Красной площади в 10:00.
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Из иностранных гостей парад Победы посетили лидеры Армении, Белоруссии, Туркмении, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.
Главы государств одновременно возложили цветы к монументу. После этого они сделали памятное фото.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что после парада лидеры стран проведут неформальный завтрак с президентом России.
Ранее Путин заявил, что свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне внесли все народы СССР. По его словам, Россия будет помнить об этом всегда.
Также российский лидер отмечал, что участниками спецоперации на Украине гордится вся страна.
День Победы 9 мая
Владимир Путин
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