Важное 09 мая 2023, 11:07 Путин и лидеры стран СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата Путин и лидеры стран СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в честь Дня Победы РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и приглашенные на торжественную церемонию в честь Дня Победы лидеры иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Торжественный парад Победы начался на Красной площади в 10:00.

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Из иностранных гостей парад Победы посетили лидеры Армении, Белоруссии, Туркмении, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

Главы государств одновременно возложили цветы к монументу. После этого они сделали памятное фото.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что после парада лидеры стран проведут неформальный завтрак с президентом России.

Ранее Путин заявил, что свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне внесли все народы СССР. По его словам, Россия будет помнить об этом всегда.

Также российский лидер отмечал, что участниками спецоперации на Украине гордится вся страна.