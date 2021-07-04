Лукашенко призвали не откладывать поездку в Крым

Белорусскому президенту Александру Лукашенко не стоит откладывать поездку в Крым. Об этом депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил РИА «Новости».

«Давно пора лидеру Белоруссии занять четкую позицию по статусу Крыма», — сказал парламентарий.

Шеремет добавил, что в Крыму всегда рады белорусам.

«Это наши братья», — отметил депутат.

Если Белоруссия признает Крым российским, то может войти в историю как первая страна в Европе, которая чтит демократические ценности и уважает право других народов на законное волеизъявление, подчеркнул Шеремет.

Депутат обратил внимание, что в Крыму активно развивают торговые отношения с Белоруссией. На полках крымских магазинов широко представлена белорусская продукция, которую любят крымчане. Есть много сфер для сотрудничества, отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Лукашенко ждут с визитом в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов подтвердил, что главу Белоруссии будут рады принять на полуострове, когда согласуют его визит. Он заявил, что полностью поддерживает слова Пескова. Аксенов назвал Белоруссию самой близкой и братской страной, выразив уверенность, что в Крыму Лукашенко будет чувствовать себя как дома.